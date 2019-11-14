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Общество

Госэкспертиза получена — Шуваловскую свалку можно рекультивировать

15 ноября 2019 14:36  [67] Общество
Шуваловская свалка

Шуваловская свалка

Фото: Соцсеть

Росприроднадзор утвердил положительное заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"Положительное заключение государственной экологической экспертизы открывает возможность получения федерального финансирования и позволяет приступить к долгожданной рекультивации несанкционированной свалки", - пояснили в управлении.

Проект рекультивации признан соответствующим требованиям природоохранного законодательства РФ.

Для ликвидации свалки в 2020 году на федеральном уровне предусмотрено 229,9 млн рублей, на уровне области - 80,7 млн рублей. Общая стоимость ликвидации составляет 1,4 млрд рублей.

Данная свалка является одним из наиболее крупных несакционированных объектов размещения отходов на территории Нижнего Новгорода. Площадь свалки составляет около 18 га, объем накопленных отходов — примерно 1 млн тонн, высота слоя отходов - от 5 до 13 метров.

Свалка расположена за кладбищем "Красная Этна" на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе. Объект функционировал до 1983 года, потом был закрыта. Свалка неоднократно горела, жители также неоднократно жаловались на все новые пожары. Экспертиза установила, что подземные воды здесь токсичны.

В Роспотребнадзоре отметили, что все этапы рекультивации свалки будут находиться под постоянным контролем ведомства.

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