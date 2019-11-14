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Экономика

ВТБ в Нижнем Новгороде профинансировал строительство дома в ЖК "Маршал Град"

15 ноября 2019 15:09  [30] Экономика

ВТБ в Нижнем Новгороде открыл кредитный лимит ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой" на сумму 1,64 млрд рублей. Финансирование предоставлено на льготных условиях по "Программе 1764" министерства экономического развития РФ, сообщили в пресс-службе банка.

Кредитные средства выделены в рамках новой схемы расчетов по договорам долевого участия с использованием эскроу-счетов и будут направлены на строительство многоквартирного дома №4 в ЖК "Маршал Град". Девелоперский проект в Советском районе Нижнего Новгорода включает в себя четыре жилых дома и гостиницу со всей необходимой инфраструктурой.

"Это одна из крупнейших сделок банка в регионе с использованием новой схемы расчетов. Сейчас мы активно работаем по данному направлению, стараясь предлагать клиентам наиболее удобные решения. В настоящее время на рассмотрении находится еще ряд кредитных сделок с использованием эскроу-счетов. Всего планируется профинансировать возведение более одной тысячи квадратных метров", - прокомментировал управляющий ВТБ в Нижегородской области Игорь Рожковский.

"Адаптация к условиям работы с использованием эскроу во многом зависит от банка-партнера. Благодаря сотрудничеству с ВТБ наш переход на новую схему финансирования был довольно комфортным. Я убежден, что внедряемый механизм расчетов оценят и наши покупатели", - отметил директор ООО "Специализированный застройщик "Объектстрой" Михаил Горбатенко.

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