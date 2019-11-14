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Политика

Глеб Никитин посоветовал главе МСУ главе Дальнеконстантиновского района "не делать из себя бедных родственников"

15 ноября 2019 15:35  [116] Политика

Фото: из соцсети Facebook

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посоветовал главе МСУ главе Дальнеконстантиновского района Александру Чуевскому "не делать из себя бедных родственников". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный редактор "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" Андрей Вовк.

Одной из площадей районного центра глава региона рекомендовал Александру Чуевскому сделать в этом месте центр досуга.

"Я всё понимаю - у нас финансовое положение муниципалитетов не позволяет жить, ни в чём себе не отказывая. Но не надо из себя совсем уж бедных родственников делать, мы не в 91-м году живём. Просто элементарная хозяйственность должна быть. Убираться можно? Просто взять метлу и убраться!", - поинтересовался Глеб Никитин.

Также он устроил публичный "разнос" главе Дальнеконстантиновского района по поводу покосившегося деревянного забора.

Александр Чуевский пообещал "исправить ситуацию".

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