Глеб Никитин устроил публичный "разнос" главе Дальнеконстантиновского района Политика

Фото: из соцсети Facebook

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин устроил публичный "разнос" главе местного самоуправления Дальнеконстантиновского района Александру Чуевскому. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил главный редактор "Комсомольская правда в Нижнем Новгороде" Андрей Вовк.

"Районные чиновники думали, что губернатор заедет только в ФОК, а он решил прогуляться по посёлку вместе с главой. И был просто в ярости, увидев покосившийся забор, который падает на прохожих", - заявляет Андрей Вовк. ФОК открылся в Дальнеконстантиновском районе сегодня, 15 ноября.

Проезжая мимо покосившегося забора, Глеб Никитин вышел из автомобиля и начал публично отчитывать главу МСУ, указывая ему на ветхость деревянной конструкции.

"Я смотрю на этот забор, это позорище - это что такое вообще?! Если бы я знал, я бы взял с собой топор да гвозди, и сам бы сделал. Вам нужно, чтобы я сюда приехал, чтобы поправить забор? Как вам не стыдно, здесь же люди ходят!", - обратил внимание глава региона.

Напомним, год назад НРО "Единой России" выдвинуло кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района. Александр Чуевский уроженец и коренной житель этого района.