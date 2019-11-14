Нижегородские школьники хотят в качестве волонтеров проводить музейные экскурсии для иностранцев Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородские школьники хотят в качестве волонтеров проводить музейные экскурсии для иностранцев. Об этом сообщила директор гимназии №13 Наталья Анищенко в ходе I Межрегиональной научно-практической конференции "Образовательный потенциал художественного музея: проблемы синхронизации в современных условиях", которая прошла в НГХМ 15 ноября 2019 года.

Как появилась идея?

Наталья Анищенко рассказала, что идея экскурсий для иностранцев родилась у детей после того, как им было предложено на уроке английского составить монолог о какой-либо картине известных художников.

Поначалу, по словам директора гимназии, дети отреагировали неохотно. Большинство выступлений были статьями, скачанными из интернета и переведенными в google-переводчике. Но позднее педагогу удалось заинтересовать детей и монологи стали более эмоциональными.

"Сейчас они совершенно осознанно на иностранном языке могут комментировать любую картину. У них формируется собственное мнение", - сказала Наталья Анищенко.

Позднее, когда в школу приехала корейская делегация из города-побратима Сувона, школьники сами проявили инициативу попробовать себя в качестве экскурсоводов и представили экспозицию Нижегородского художественного музея своим гостям.

Как рассказала заведующая отделом научно-просветительской работы НГХМ Елизавета Сурганова, это не единственная возможность школьников реализоваться в этой среде. Музей предлагает школьникам и студентам записать ролик на иностранном языке, в котором провести экскурсию по музею. Видео в дальнейшем размещается на специальном ресурсе, к которому имеют доступ иностранцы. На сегодняшний день в базе музея 48 видеороликов.

Экскурсии как вид волонтерства

Анализируя результаты экскурсии для гостей из Сувона, администрация гимназии №13 увидела заинтересованность детей в этой теме.

"Наша гимназия дает ученикам углубленные знания по иностранным языкам, но часто детям просто негде их применить. Они переполнены знанием и желанием делать что-то общественно-полезное, но сделать ничего не могут. Работа в приюте для животных, озеленение, очистка рек, даже помощь в организации музейных мероприятий не всем интересна. Мы считаем, что необходимо вовремя увидеть желания разных детей и помочь им в этой области", - сказала Наталья Анищенко.

Сейчас, по словам директора гимназии, идея экскурсий интересна порядка 60 школьникам. Многие из них жалеют, что раньше не было возможности проводить их во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В планах гимназии №13 - продолжать сотрудничество с НГХМ и наладить его с другими музеями. Так, например, в ходе конференции о желании предоставить школьникам возможность проведения экскурсий по экспозиции заявил представитель музея науки "Нижегородская радиолаборатория".

"Как мы это видим - возникает потребность. Например, приезжает в город большая иностранная делегация, и работникам музея нужна помощь. Они всегда могут обратиться к нам. Суть волонтерства как раз в этом – быть там в ту минуты, где и когда ты нужен", - говорит Наталья Анищенко.

Если энтузиазм школьников со временем не утихнет, что тоже не исключают сотрудники гимназии, в будущем практика будет распространяться на другие школы.

Профессор кафедры словесности и культурологии Нижегородского института развития образования Анна Фирсова поддержала эту идею. По ее словам, таким образом школьники попадают в мировое эстетическое пространство.

Напомним, нижегородские школьники и студенты участвовали в организации всероссийской акции "Ночь искусств".