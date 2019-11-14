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Общество

Кванториум в Дзержинске откроют в здании библиотеки им. Симонова

15 ноября 2019 16:07  [64] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Кванториум в Дзержинске откроют в здании библиотеки им. Симонова. Как сообщили в пресс-службе администрации города 15 ноября 2019 года, заместитель главы администрации Юлия Ашуркова на заседании ассоциации "Дзержинскхимрегион" объявила, что министерством образования Нижегородской области принято окончательное решение по расположению детского технопарка.

Кванториум будет расположен по адресу: ул. Галкина, 13 вместе с библиотекой им. Симонова.


"Библиотека никуда не переедет, она будет функционировать в прежнем режиме. Мы сделаем там небольшую перепланировку, но не в ущерб читателей" - отметила Юлия Ашуркова.

Напомним, мобильный технопарк "Кванториум" открыли в Дзержинске 15 октября этого года на базе Дворца детского творчества. Он работает до 12 декабря на двух площадках: Дворец детского творчества (15.10 – 12.11) и школа № 37 (14.11 – 12.12).

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