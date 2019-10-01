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Общество

"Кванториум" открыли в Дзержинске

16 октября 2019 09:03  [53] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Мобильный технопарк "Кванториум" открыли в Дзержинске 15 октября 2019 года на базе Дворца детского творчества. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он будет работать с 15 октября по 12 декабря на двух площадках: Дворец детского творчества (15.10 – 12.11) и школа № 37 (14.11 – 12.12).

"Кванториум" - это передвижная технологическая лаборатория, позволяющая осуществлять образовательную деятельность по направлениям: робототехника, аэротехнологии, промышленный дизайн и инженерная графика, 3D-моделирование, нанотехнологии, экологические исследования, астрономические наблюдения, технологии освоения космоса, медиатехнологии, электроника, виртуальная и дополненная реальность, альтернативная энергетика, агротехнологии, биотехнологии и другие.

"Я вижу, что детям это интересно и востребовано. Для Дзержинска это первый опыт, и если ребятам понравится, то будем прилагать все усилия, чтобы мобильный кванториум приезжал к нам и в дальнейшем. Также мы ждем открытия стационарного кванториума в Дзержинске", - отметила директор департамента образования Ольга Палеева.

Ранее сообщалось, что детский технопарк "Кванториум ГАЗ" (пр.Ленина,95) открыли в Нижнем Новгороде 25 сентября 2019 года. Также в городе открыт еще один технопарк – в Парке науки ННГУ им.Лобачевского (ул. Ульянова,10Б).

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