Центр "Мой бизнес" открылся в Дзержинске Бизнес

Центр развития предпринимательства "Мой бизнес" открылся в Дзержинске по адресу: ул. Урицкого, 10. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Центр будет предоставлять комплексные услуги в формате "единого окна", то есть предприниматель сможет в одном месте узнать всю необходимую информацию и получить консультацию обо всех видах поддержки предпринимательства.

Это позволит предпринимателям нашего города получить необходимые услуги и консультации у специалистов любого уровня.

В планах работы центра "Мой бизнес" услуги "единого окна" заменят дзержинским предпринимателям обращения почти в 40 федеральных и региональных ведомств, предоставляющих услуги и меры поддержки предпринимателям.

"Мы очень надеемся, что данный центр поможет как начинающим, так и действующим предпринимателям нашего города получить информацию и услуги на более качественном уровне. И в первую очередь облегчить жизнь предпринимателям. Здесь они смогут получить ответы на любые вопросы" - отметила заместитель главы администрации города Дзержинска Юлия Ашуркова.

Открытие центра "Мой бизнес" проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Центр "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде был открыт 6 ноября этого года.