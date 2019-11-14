Помещение МУП "Ритуальные услуги" открылось после ремонта в Дзержинске Общество

Помещение МУП "Ритуальные услуги" (ул. Урицкого, 8А) открылось после ремонта. Глава Дзержинска Иван Носков осмотрел помещение муниципального предприятия.

Напомним, что помещение МУП было закрыто по техническим причинам в 2016 году. В 2019 году из бюджета города были выделены средства на ремонт.

"Помещение было полностью отремонтировано, произведен капитальный ремонт крыши, отопления, внутренней отделки. Оказание услуг нашего предприятия всегда связано с решением тяжелых вопросов. Наша задача оказать людям всестороннюю поддержку", - отметил директор МУП "Ритуальные услуги" Сергей Смирнов.

Всего у предприятия два магазина по продаже ритуальных принадлежностей и оказанию услуг населению. В пресс-службе администрации добавили, что на предприятии создана квалифицированная комплексная бригада по обслуживанию похорон, в том числе социальных.