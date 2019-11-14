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Политика

"Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер", - Андрей Харин

15 ноября 2019 17:13  [75] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Круглый стол, посвященный сортировке отходов, прошел на Нижегородской ярмарке 15 ноября 2019 года. В нем приняли участие председатель российского экологического общества, заместитель председателя общественно-делового совета национального проекта "Экология" Рашид Исмаилов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин, заместитель исполнительного директора ассоциации "Чистая страна" Борис Прокопьев, а также представители органов исполнительной власти разных регионов России, общественники, бизнесмены, управляющие компании и надзорные органы.

"Площадкой для проведения круглого стола Нижегородская область была выбрана не случайно. Мы один из первых регионов, где постановлением правительства принято решение о переходе на раздельный сбор мусора. И первые в России, у кого утвержден более низкий тариф на отсортированные отходы. Платить за вывоз пластика нижегородцы в среднем будут на 21% меньше, чем за отходы, выбрасываемые в зеленый контейнер", - сказал Андрей Харин.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас, в некоторых местах, организован отдельный вывоз пластика. С 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться в отношении нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

В рамках круглого стола эксперты обсудили возможности перехода регионов на раздельный сбор мусора. Сортировка позволит в первую очередь, сократить количество отходов, отправляемых на захоронение, что является одной из задач национального проекта "Экология". В частности, Нижегородская область поделилась своим опытом. Как отметил Андрей Харин, пока в регионе планируется провести общие собрания жильцов о принятии решения по установке желтого контейнера в 325 домах. Окончательное же решение о переходе на раздельный сбор и оплату "по факту" приняли 23 дома.

"Такие площадки очень полезны, с одной стороны они позволяют делиться успешными практиками и кейсами с другими регионами, с другой - откровенно говорить о проблематике, точечно выявлять барьеры, снижающие эффективность реализации одной из ключевых экологических реформ, и самое главное - давать конкретные решения для ее донастройки", - отметил Рашид Исмаилов.

"Только совместно, обмениваясь опытом, мы можем найти решение проблем. И вопросы внедрения раздельного накопления отходов мы также рассматриваем, и будем рассматривать на заседаниях рабочей группы Госсовета по экологии, руководителем которой является губернатор региона Глеб Никитин. Будем формировать предложения, и вносить изменения в федеральное законодательство", - добавил Андрей Харин.

Ранее, по поручению Глеба Никитина муниципалитетам из регионального бюджета было дополнительно выделено почти 400 миллионов рублей на закупку контейнеров и оборудование контейнерных площадок.

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