Благоустройство сквера состоялось в пос. Волжский в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Благоустройство сквера состоялось в поселке Волжский Кстовского района в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В рамках благоустройства здесь создали автомобильную парковку, пешеходную зону, установили детскую площадку и беседку. Также в сквере появились скамейки, урны, фонари, Wi-Fi и видеонаблюдение. На это из федерального, областного и местного бюджетов было направлено 3,4 млн рублей.

"Мы должны благоустраивать общественные пространства не только в крупных населенных пунктах, но и в деревнях и селах. При этом территории должны быть максимально удобными и комфортными для жителей. Это один из главных принципов национального проекта. При этом обязательно должно быть учтено мнение самих людей, их пожелания должны становиться основой для будущих проектов благоустройства", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в Нижегородской области в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 100 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Оно проходило с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20 000 человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.