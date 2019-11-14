"Движение в заданном русле позволит мотивировать и стимулировать партийцев, которые ежедневно несут ответственность перед жителями", - Константин Аргентов Политика

"Движение в заданном русле позволит мотивировать и стимулировать партийцев, которые ежедневно несут ответственность перед жителями", - заявил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Арзамаса Константин Аргентов

"Глеб Сергеевич Никитин наметил основные приоритетные направления работы на 2020 год, такие как контроль за исполнением национальных проектов на местах и реализация партийных проектов. Важно, что в центре внимания - развитие первичных отделений, обеспечение эффективной обратной связи с населением, в том числе по сбору инициатив, замечаний и предложений, а также планомерное и последовательное исполнение программы партии. Особенно хотелось бы выделить мысль об искоренении в партийных рядах равнодушия и конъюнктурщины. Движение в данном русле позволит дополнительно мотивировать и стимулировать тех членов партии, которые ежедневно несут ответственность перед жителями на своих рабочих местах", - подчеркнул Константин Аргентов.

"Очень приятно, что наше отделение по итогам 2019 года было отмечено благодарностью на таком высоком уровне, эта оценка станет еще большим стимулом к дальнейшей деятельности. Арзамасское отделение нацелено на эффективную и плодотворную работу по обеспечению открытого и последовательного диалога общества и власти", - отметил Константин Аргентов.

Он добавил, что на ближайшем политическом совете совместно с коллегами, исходя из выступления секретаря нижегородского отделения, будут обозначены стратегические приоритеты работы, сформирован четкий план реализации политики партии и партийных проектов в городе Арзамасе.