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Происшествия

Движение в Лысковском районе возобновлено в штатном режиме

16 ноября 2019 17:06  [22] Происшествия

Движение в Лысковском районе возобновлено в штатном режиме. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Согласно информации, последствия ДТП на 489 км федеральной трассы М-7 "Волга" ликвидированы. Отмечается, что с 16:40 движение возобновлено в штатном режиме.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим по погодным условиям.

Напомним, 16 ноября с 15:00 на данном участке вводилось реверсивное движение в связи с ДТП.

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Теги:
Дороги ДТП
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