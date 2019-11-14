Движение в Лысковском районе возобновлено в штатном режиме Происшествия

Движение в Лысковском районе возобновлено в штатном режиме. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Согласно информации, последствия ДТП на 489 км федеральной трассы М-7 "Волга" ликвидированы. Отмечается, что с 16:40 движение возобновлено в штатном режиме.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и выбирать скоростной режим по погодным условиям.

Напомним, 16 ноября с 15:00 на данном участке вводилось реверсивное движение в связи с ДТП.