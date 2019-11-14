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Спорт

БК "НН" уступил польскому клубу "Зелена Гура" в матче Единой лиги ВТБ

17 ноября 2019 12:30  [1] Спорт

Фото: С сайта БК НН

БК "НН" уступил польскому клубу "Зелена Гура" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщается на сайте Единой лиги.

Нижегородцы проиграли полякам на домашней арене со счетом 87:82.

Гости из Польши удачно начали встречу и после первой четверти вели с разницей в четыре очка — 24:20. Во второй десятиминутке нижегородцы перехватили лидерство — 48:46. После большого перерыва подопечным Лукича удалось нарастить преимущество и к концу третьего игрового отрезка хозяева вели с разницей в шесть очков — 69:63.

Но в заключительные десять минут встречи игроки из Польши совершили рывок и вырвали победу со счётом 87:82.

Самым результативным в составе победителей стал Людвиг Хакансон, набравший 22 очка. У "Нижнего Новгорода" 19 очков в активе Чавона Льюиса.

"Тяжелый момент для нас сейчас. Проиграли матч в последние пять минут. При счете 80:71 наш соперник делает рывок 14:0, из-за того, что катастрофически играем против зонной защиты соперника. 35 минут читали игру, но если не можешь держать под контролем последние пять, то о положительном результате не может идти речи", - приводит пресс-служба БК "НН" слова главного тренера нижегородской команды Зорана Лукича

"Жаль, победа была в руках. Не хватило правильных решений, чтобы довести игру до конца. В ключевой момент потеряли двух игроков, которые могли повлиять на исход – у Брэндона Брауна было четыре фола, Евгений Бабурин получил травму. Однако не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Сейчас необходимо вернуть команду в нормальное состояние после трех поражений подряд", - добавил он.

Напомним, что состав БК "Нижний Новгород" к сезону 2019-2020 пополнили девять новых баскетболистов. Среди новых участников команды - четыре опытных легионера и три молодых игрока.

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