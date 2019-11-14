Предприятия предоставят нижегородцам 2 тысячи вакансий на ярмарке 21 ноября

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Центры занятости населения 21 ноября проведут в Нижнем Новгороде ярмарки вакансий, где предприятия и организации представят более 2 тысяч вакансий. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.
Свои вакансии предложат 30 предприятий. Работа касается различных сфер производственной и строительной деятельности, научных исследований и разработок, связи, торговли и др.
В частности, предлагается занятость по таким профессиям, как инженер-технолог, инженер-конструктор, программист, слесарь по ремонту, менеджер, оператор, бухгалтер, водитель, кондуктор, электромеханик, инспектор, токарь, продавец и др.
Для граждан предпенсионного возраста будет работать консультационный пункт "Профессиональный опыт - открытые перспективы".
Соискатели с ограниченными возможностями здоровья могут посетить консультационный пункт "Равные права - равные возможности", где им предоставят информацию о трудовом законодательстве, порядке прохождения обучения, переобучении и повышении квалификации.
Ярмарка вакансий будет работать с 10:00 до 12:00 на территории районных отделов занятости населения по адресам: ул.Комсомольская, д.17 (Заречный отдел); пр.Гагарина, д.14 (Нагорный отдел) и ул.Коминтерна, д.137 (Сормовский отдел).
Напомним, что за 9 месяцев 2019 года в службу занятости Нижегородской области обратилось около двух тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, из которых почти 1,5 тысячи были в итоге трудоустроены.
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