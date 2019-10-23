Почти 1,5 тысячи нижегородцев с инвалидностью получили работу в рамках нацпроекта "Демография" Общество

Почти 1,5 тысячи нижегородцев с инвалидностью получили работу в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Так, за девять месяцев текущего года в службу занятости Нижегородской области обратилось около двух тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья, из которых почти 1,5 тысячи были в итоге трудоустроены.

"Вопросу трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в регионе уделяется серьезное внимание. По данным Минтруда, Нижегородская область сегодня уверенно входит в тройку лидеров по этому показателю. По данным службы занятости Нижегородской области, всего регионе насчитывается около 288 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Из них примерно 67 тысяч – люди, которые находятся в трудоспособном возрасте", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Содействие в трудоустройстве людей с инвалидностью проводится службой занятости в рамках реализации национального проекта "Демография" по таким направлениям, как: информирование о правах граждан в области занятости, то есть о порядке и условиях регистрации в качестве безработного, о положении на рынке труда, о наличии вакантных рабочих мест; возможностях профессиональной подготовки или повышения квалификации.

Соискателям с ограниченными возможностями здоровья также представляются индивидуальные психологические консультации, проводится тестирование с целью подбора подходящей сферы профессионального обучения и трудовой деятельности; занятия по программам социальной адаптации. Кроме того, организуются временные и общественные работы для инвалидов; проводится обучение профессиям, востребованным на рынке труда, и основам предпринимательства.

Кроме того, для граждан с ограниченными возможностями здоровья в рамках декады инвалидов проводятся ярмарки вакансий, дни открытых дверей и другие специализированные мероприятия.

В рамках реализации закона о квотировании в 2019 году на предприятиях региона выделено 7,9 тысяч рабочих мест.

Службой занятости также оказывается содействие в трудоустройстве на оснащенные рабочие места. До конца текущего года таких мест будет создано 16.

"Для того, чтобы человеку с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу, ему необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства. Специалисты центра, исходя из имеющихся вакантных рабочих мест и согласно имеющейся у гражданина профессии, подберут подходящую по состоянию здоровья работу", - сказала директор центра занятости населения города Нижнего Новгорода Людмила Егорова.

Она также отметила, что для трудоустройства, кроме основных документов, необходимо предоставить индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида.

"Программа, подтверждающая инвалидность кандидата на вакансию, необходима для того, чтобы работодатель знал, какие условия труда можно предоставить человеку, которая подтверждает инвалидность кандидата на вакансию", - добавила Людмила Егорова.

Целенаправленным трудоустройством таких граждан занимаются психологи-профконсультанты и специалисты, отвечающие за работу с предприятиями, которые в соответствии с законодательством квотируют рабочие места для инвалидов.

В 2019 году на предприятии "Аксон" были созданы два рабочих места для людей с ограниченными возможностями здоровья, это: диспетчер на телефоне - рабочее место для инвалида II группы с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, и администратор - для инвалида II группы по зрению. На сегодняшний день оба рабочих места заняты.

"Инвалидность не является приговором для человека, который ее получил – государство рассчитывает вернуть его к нормальной жизни при помощи реабилитационных мероприятий. Если раньше у инвалида существовали ограничения в виде "нерабочей" группы, то на сегодняшний день работать могут все, если это не противоречит индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Сложившийся стереотип: работник-инвалид – это лишние расходы, низкая продуктивность – надо разрушать. Люди с ограниченными возможностями здоровья, как правило, более добросовестные, у них сильнее воля, выше концентрация", - заявила исполнительный директор предприятия Ирина Чернышова.

СПРАВКА:

Согласно закону, все организации и предприятия с численностью сотрудников свыше 35 человек обязаны трудоустроить инвалида. Специальные рабочие места вводятся на всех предприятиях и организациях независимо от формы собственности. Отказ в трудоустройстве инвалидов в пределах установленной квоты влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 5-10 тысяч рублей. На создание рабочих мест из бюджета Нижегородской области работодателю выделается субсидия в размере 100 тысяч рублей.