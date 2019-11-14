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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Сормовском районе молодого мужчины

17 ноября 2019 20:10  [1] Происшествия
Александр Аникин

Александр Аникин

Фото: ПСО Волонтер

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Сормовском районе Нижнего Новгорода молодого мужчины. Информацию об этом разместили поисково-спасательные группы "Волонтер", "Рысь" и "Лиза Алерт".

Пропавший 35-летний Александр Аникин 8 ноября 2019 года около 7:30 утра ушёл из дома №29 на ул.Энгельса и после этого не выходил на связь с родственниками.

Волонтеры поясняют, что Александр собирался направиться в лечебное учреждение на ул. Циолковского. Пропавший нуждается в медицинской помощи.

Рост Александра составляет 192 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза. Одет пропавший в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. С собой у мужчины есть документы, черная сумка и телефон.

Волонтеры просят всех, кто знает информацию, которая поможет найти Александра, позвонить на горячую линию ПСО "Волонтёр" - 8 (831) 291-51-51 или инфоргу этого поискового отряда Наталье (Астра) 8-920-006-02-29, горячую линию "Рыси" 8 (831) 283-82-00, а также на горячую линию "Лиза Алерт" – 8 (800) 700-54-52, или инфогру отряда Татьяне (Хирург) 8-930-800-07-01.

Напомним, что неделю продолжались поиски пропавшей 6 ноября в Сеченовском районе Нижегородской области 25-летней Натальи Семеновой, которая является инвалидом детства.

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