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Общество

Пропавшая неделю назад в Сеченовском районе девушка-инвалид найдена живой

13 ноября 2019 17:10  [37] Общество

Фото: ПСЦ Рысь

Пропавшая неделю назад в Сеченовском районе Нижегородской области 25-летняя Наталья Семенова найдена живой. Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Наталья является инвалидом детства. Девушка 6 ноября ушла из дома и после этого не выходила на связь. Подробности того, как и где нашли девушку, волонтеры не сообщают.

"Найдена, жива. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении волонтеров.

Напомним, что трагедией закончилась история с поиском пропавшей в Нижнем Новгороде 21-летней Юлии Розовой. Девушка пропала в ночь с 29 на 30 октября 2019 года, когда во время вечеринки ушла из садового домика, расположенного в СНТ имени 40 лет Победы на территории п. Березовая пойма. Девушку искали до 4 ноября, а в этот день ее тело обнаружили в лесополосе за Сормовским кладбищем.

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