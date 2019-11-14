Прокуроры не смогли установить собственника игрового автомата в нижегородском ТЦ "Жанто" Бизнес

Прокуроры не смогли установить собственника игрового автомата в нижегородском ТЦ "Жанто". Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 18 ноября 2019 года, имущество признано бесхозяйным по заявлению прокурора Приокского района.

Установлено, что в территориальном отделе полиции хранится ранее изъятое невостребованное игровое оборудование.

Из материалов проверки следует, что собственник оборудования не установлен, заявления о возврате имущества не поступали. По результатам процессуальной проверки территориальным отделом полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В полиции остались на хранении игровой автомат и денежные средства.

Судом требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу. Игровой автомат будет уничтожен.