Две фотовыставки откроются в нижегородском метро 20 ноября Культура и отдых

Две фотовыставки откроются в нижегородском метро 20 ноября 2019 года на станциях "Московская" и "Горьковская"

Их посвятили истории строительства и 34 годовщине эксплуатации нижегородского метрополитена и приурочили к 75-летнему юбилею исполнителя художественно-оформительских работ МП "Нижегородское метро" Бориса Алексеевича Шемякина.

СПРАВКА:

Более 50 лет трудовой деятельности Борис Алексеевич Шемякин посвятил фотографии. Работая в Горьковском историческом музее – заповеднике, отделе по делам строительства и архитектуры Горьковского горисполкома, управлении архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Новгорода, городской Думе, постоянно создавал фотовыставки по всем знаменательным событиям и мероприятиям в городе. Постоянный автор в периодических изданиях Нижнего Новгорода, бессменный хроникер городских событий.

За свое трудолюбие, добросовестное выполнение должностных обязанностей, за многолетнюю безупречную муниципальную службу Борис Алексеевич награжден Почетными грамотами. За цикл иллюстраций об истории и архитектуре города ему присуждена премия Нижнего Новгорода.