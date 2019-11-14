Филиал "ЕЭС-Гарант" модернизировал уличное освещение в Балахне: экономия по электроэнергии составила 78% Экономика

Фото: с сайта ies-garant.ru

Модернизация выполненная филиалом "ЕЭС-Гарант" в городе Балахне Нижегородской области, позволила сократить расход электроэнергии на 78%, вместо планируемых 75%. Как сообщили в пресс-службе компании, показатели эффективности достигнуты по результатам третьего квартала 2019 года.

"Такой результат достигнут благодаря грамотному исполнению всех этапов реализации энергосберегающих мероприятий. Подобные проекты позволяют клиенту без привлечения собственных средств модернизировать устаревшее энергозатратное оборудование, производя оплату услуг энергосервисной компании за счет полученной экономии", - отметил директор Нижегородского филиала "ЕЭС-Гарант" Александр Бобров.

Все работы по замене осветительных приборов проводились в рамках энергосервисного контракта с администрацией Балахны. К началу 2019 года в рамках проекта в городе заменено 4 500 устаревших ртутных и натриевых ламп на современные энергосберегающие светильники, восстановлены питающие энергосети и внедрена автоматизированная система управления освещением.

Общий экономический эффект проекта за срок действия энергосервисного контракта составит не менее 7 млн кВт/ч.