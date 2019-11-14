Танцплощадку и зону для бракосочетаний установили в благоустроенном сквере в пос.Ардатов

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"Сердце семьи", танцевальную площадку и зону для бракосочетаний создали в сквере "Семь + Я" рабочего поселка Ардатов Нижегородской области в рамках благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Благоустройство общественного пространства прошло в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
В сквере установили сцену, создали площадки для танцев и массовых мероприятий. Кроме того, там создана игровая зона, зимний городок, спортивная площадка и зона для бракосочетаний. Также здесь установили арт-объекты в виде подковы и оленя, а также "Сердце семьи". Помимо этого, в сквере установили кованую беседку, арку и качели.
На благоустройство сквера затрачено 3,5 млн рублей из федерального, областного и местных бюджетов.
"Городская среда в регионе меняется на глазах. И самое главное, что жители довольны преобразованиями. Они принимают активное участие в выборе территорий и создании проектов благоустройства. А это - один из главных принципов национального проекта", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Всего в Нижегородской области в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2019 году планируется благоустроить 100 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено более 1,5 млрд рублей.
Напомним, в Нижегородской области завершилось открытое рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году. Оно проходило с 10 по 31 октября 2019 года в 18 городах Нижегородской области с численностью населения свыше 20тысяч человек. В перечень вошло 163 объекта, 84 из них находятся в Нижнем Новгороде, 79 – в Нижегородской области.
Глеб Никитин говорил ранее, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.
Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.
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