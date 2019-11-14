Молодые работники АПЗ победили в конкурсе "Золотые руки-2019" Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

Молодые работники АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" стали победителями в трех номинациях областного этапа конкурса профессионального мастерства "Золотые руки-2019". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Всего у приборостроителей четыре призовых места.

На базе Нижегородского машиностроительного завода соревновались 72 специалиста до 30 лет из 32 предприятий региона. Состязания прошли по шести профессиям: наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ, электросварщик ручной сварки, слесарь-инструментальщик, слесарь МСР, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель дизельного электропогрузчика.

Честь Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина и родного города защищали восемь сотрудников предприятия, завоевав три золота и одно серебро.

Третий год подряд первое место на региональном этапе занимает наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ цеха №56 Дмитрий Кукушкин.

"Эмоции от участия и победы испытываю одинаковые – волнение и радость, как в первый раз. Несмотря на имеющийся опыт участия в конкурсах профессионального мастерства, каждый раз готовлюсь основательно", - сказал Дмитрий Кукушкин.

Также третий раз лучшим слесарем-инструментальщиком стал работник инструментального цеха Евгений Филатов.

"Взять себя в руки, побороть волнение, собраться с мыслями и сделать то, что умеешь, – вот главная задача. Секрет победы один – мастерство, которое оттачивается годами. Спасибо наставникам – мастеру Михаилу Николаеву, начальнику Алексею Рогову, которые увидели во мне потенциал и готовили к победам", - отметил Евгений Филатов.

Впервые победителем областных "Золотых рук" стал специалист службы главного энергетика Алексей Макаров в номинации "электросварщик ручной сварки".

"Участвовал третий раз, впервые выбился в лидеры. К конкурсу готовился в нерабочее время. В профессии уже пять лет, на сварщика шел учиться намеренно, с желанием. На нашем предприятии ценятся рабочие профессии, что радует", - поделился Алексей Макаров.

Сергей Брунцов из цеха №53 занял второе место в номинации "наладчик станков и манипуляторов с ЧПУ".