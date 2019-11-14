Размер налогов для жителей Новинок после присоединения к Нижнему Новгороду уменьшится Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Размер налогов для жителей Новинок после присоединения их к Нижнему Новгороду останется на том же уровне или уменьшится. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

В частности, изменится ставка налога на имущество физических лиц. Так, говоря о имуществе до 10 млн рублей, ставка с 0,3% снизится до 0,1%. От 10 до 50 млн рублей ставка снизится более, чем на 30%. Свыше 50 млн рублей - не изменится.

Кроме того, от выплаты налогов будут освобождены сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе от 18 до 23 лет, обучающиеся в колледжах и вузах, инвалиды третьей группы, многодетные родители, малоимущие и члены семей военнослужащих.

Также уменьшится ставка земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Соответствующие изменения в постановления Гордумы о налогах рекомендованы к рассмотрению на заседании 27 ноября.

Напомним, что Новинки Богородского района решено включить в территорию Нижнего Новгорода в середине сентября текущего года. Территория площадью 48 тысяч кв.м. будет присоединена к Приокскому району. Там в настоящее время проживает 11 тысяч жителей.

По словам первого заместителя главы Нижнего Новгорода Наталии Казачковой, присоединение не влечёт для города глобальных трат. Доходы города в таком случае увеличатся на 160,66 млн рублей, расходы - на 158,55 млн рублей. Профицит бюджета изменится на 2,11 млн рублей.