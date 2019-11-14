Московский район стал аутсайдером по сумме погашения налоговых платежей

Московский район Нижнего Новгорода в 2019 году стал аутсайдером по сумме погашения налоговых платежей. Об этом сообщила директор департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода Марина Антипова в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.
Данные о погашении долгов по налогам приводятся в отчете исполнения плана реализации муниципальной программы "Развитие экономики Нижнего Новгорода".
Московский район по итогам прошедшего 2019 года выплатил всего 4% задолженности по налогам. Второй по отставанию — Автозаводский район с объемом погашенной задолженности в 6%. Далее идут Сормовский район (7%), Ленинский (8%), Приокский (13%), Канавинский (16%), Советский (21%) и наибольшую сумму платежей погасил Нижегородский район — 25%.
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