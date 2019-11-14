РТРС вновь рекомендует нижегородцам перенастроить каналы, в случае сброса настроек цифрового ТВ Общество

РТРС вновь рекомендует нижегородцам перенастроить каналы с 22 ноября 2019 года, в случае сброса настроек цифрового ТВ.

Это связано с тем, что 29 ноября во всех регионах России в составе программ цифрового эфирного телевизионного вещания появятся информационные блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов. В Нижегородской области телеканалом 21-й кнопки является телекомпания "Волга".

Блоки будут включены в сетку телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР, 9 кнопка в первом мультиплексе цифрового эфирного телевидения). Им будет выделено по 5 часов в день.

В ноябре региональные филиалы РТРС выполнят технические работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса. В тот момент, когда работы будут завершены и сигнал первого мультиплекса начнет транслироваться с измененными параметрами, это может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников у населения. Зрителям необходимо будет провести перенастройку телеканалов – автоматическую или ручную.



Как это сделать?

- внимательно изучить инструкцию по эксплуатации телевизора или приставки.

- настроить каналы ЦЭТВ в автоматическом режиме.

В меню телевизора (приставки) с помощью телевизионного пульта (пульта приставки) выбрать пункт НАСТРОЙКА – АВТОПОИСК. После этого ожидать, когда система выполнит автопоиск каналов.

- настроить каналы ЦЭТВ в ручном режиме.

В меню ТВ или приставки нужно выбрать пункт НАСТРОЙКА КАНАЛОВ – РУЧНОЙ ПОИСК. Далее выбрать дециметровый диапазон (UHF), задать частотный канал SN, ширину полосы (или полосу пропуска) - 8 МГц и указать ТВК или частоту трансляции первого и второго мультиплексов в вашем населенном пункте.

Уточнить ТВК и частоты трансляции пакетов ЦЭТВ в конкретном населенном пункте можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ в разделе ГЛАВНАЯ / ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ / СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ (https://nnovgorod.rtrs.ru/tv/digital/). На этом же сайте можно найти информацию по выбору, подключению и настройке ЦЭТВ в разделе ГЛАВНАЯ / ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ / ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА (https://nnovgorod.rtrs.ru/tv/connect/).