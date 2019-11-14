Директор детского лагеря Нижегородской области получила условный срок за мошенничество Общество

Директор детского лагеря в Володарском районе Нижегородской области получила условный срок за мошенничество. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 18 ноября 2019 года.

Следствием и судом установлено, что в июне-августе 2018 года подсудимая, пользуясь своим должностным положением, неоднократно разрешив педагогу покидать территорию детского оздоровительного лагеря, расположенного в пос. Решетиха Володарского района, впоследствии вносила недостоверные сведения в табель учета рабочего времени о якобы отработанных педагогом днях. Одновременно, она умышленно вносила недостоверные сведения о начисленной заработной плате педагога, умышленно их занижая.

Аналогично, подсудимая во время отсутствия дворника лагеря на рабочем месте вносила недостоверные сведения в табель учета рабочего времени и занижала размер начисленной ему заработной платы.

Кроме того, установлено, что в июне-июле 2018 года супруг подсудимой, являясь заведующим радиоузлом, не исполнял свои должностные обязанности и не находился на территории лагеря. Вместе с тем, подсудимая проставила супругу в табели учета рабочего времени явку на полный рабочий день, в соответствии с чем ему начислялась заработная плата.

В ходе предварительного расследования женщина вину в инкриминируемых деяниях признала, ущерб возместила.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев условно.

Ранее сообщалось, что детский лагерь Дивеевского района нарушил требования пожарной безопасности.