Проблемы сохранения и очистки рек обсудили молодые парламентарии из 16 стран Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Проблемы сохранения и очистки рек обсудили молодые парламентарии из 16 стран, приехавшие в Нижний Новгород для участия в заседании 15-ого Европейского молодежного водного парламента на тему "Речной бассейн – основа регионального развития", который стартовал 18 ноября 2019 года. Об этом сообщают пресс-службы администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и внешнеэкономических связей администрации Нижнего Новгорода, в заседании участвовали представители России, Армении, Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Греции, Италии, Мальты, Молдовы, Словакии, Словении, Франции, Швейцарии в возрасте от 18 до 27 лет.

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

О чем шла речь на заседании 15-ого Европейского молодежного водного парламента?

"Для нас сохранение пресной воды и эффективное управление водными ресурсами также в приоритете: в регионе около 30 лет работает движение в поддержку экологии "Поможем реке"; проводится совместная акция музыкантов и экологов – фестиваль рок-музыки "Рок чистой воды", на которую приезжают, как российские, так и зарубежные артисты; проходят "экологические десанты" и субботники по очистке берега Волги, участие в которых принимают волонтеры не только из Нижнего Новгорода и России, но и из других стран", – сказала первый заместитель мэра города Наталия Казачкова.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что ежегодно на Европарламенте собираются неравнодушные к проблеме сохранения окружающей среды молодые люди.

"Отрадно, что состояние рек все больше волнует молодое поколение специалистов. Это вселяет надежду на то, что и наша великая река Волга спустя поколения будет в надежных руках. Уже сегодня нам приходится решать вопросы экологии реки, с которыми могут столкнуться и будущие поколения", – отметил Денис Егоров.

(фото: администрация Нижнего Новгорода)

В мероприятии принял участие председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природопользованию Владислав Атмахов. На протяжении почти пятнадцати лет Solidarity Water Europe (Водная солидарность Европы) организует Европейские молодежные водные парламенты - образовательную инициативу, направленную на содействие устойчивому управлению водными ресурсами и участию молодежи в вопросах решения водных проблем.

"Выбор нашего региона неслучайный, он находится на слиянии двух крупнейших водных артерий России Волги и Оки. Именно здесь ежегодно проходит Международный научно-промышленный форум "Великие реки". Европейский водный парламент - уникальная молодежная площадка, способствующая развитию гражданской активности молодежи и сохранению для будущих поколений такого драгоценного ресурса как вода. Парламент является эффективным инструментом диалога между молодежью и представителями государственной власти. Уверен, что нынешний парламент запомнится содержательными дискуссиями и интересными встречами, будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив", - отметил Владислав Атмахов.

По словам директора АО "Нижегородский водоканал" Николая Николюка, компания уже начала реализацию ряда мер, направленных на улучшение окружающей среды.

"Начинается строительство сооружений для ликвидации сброса промывных вод на водопроводной станции, на Нижегородской станции аэрации будут реконструированы аэротенки 2-ой очереди, сооружения по обработке осадка сточных вод, внедрена станция ультрафиолетового обеззараживания. Все это должно привести к серьезным подвижкам в плане оздоровления Волги", – сказал Николай Николюк.

Зачем нужен Европейский молодежный водный парламент?

На торжественном открытии юные парламентарии зачитали клятву Европейского молодежного парламента на родных языках. В рамках работы они обменяются опытом, а затем в рабочих группах создадут и представят собственные водные проекты. По итогам мероприятия парламентарии составят план управления водными ресурсами.

Сессия 15-го Европейского молодежного водного парламента продлится неделю, участников и экспертов ждут круглые столы, занятия в рабочих группах, а также экскурсии по Нижнему Новгороду и ключевым экологическим объектам Нижегородской области.

Мероприятие проходит при поддержке общественного объединения "Водная солидарность Европы", движения "Поможем реке", экоцентра "Дронт", Социально-экологического союза, а также администрации города Нижнего Новгорода, Законодательного собрания Нижегородской области, ОАО "Нижегородский водоканал" и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

"Практическая польза данного мероприятия в том, что каждая страна выносит проект по крупному водному объекту. Мы делимся опытом. Наши зарубежные друзья говорят о том, что они могут сделать для какого-то водного объекта в своей стране, а мы говорим – то, что мы делаем. Перенимая опыт друг друга, мы можем работать более эффективно", - рассказала представитель делегации от России Наталья Шуклина.

Напомним, в Нижнем Новгороде парламент проводится во второй раз, первый – в 2009 году.

Напомним также, что нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе: "Чистая страна", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".