Публичные слушания по инициативе нижегородского аэропорта пройдут 5 декабря Экономика

Публичные слушания по инициативе нижегородского аэропорта Стригино пройдут 5 декабря 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации города.

Речь идет о проекте планировки и межевания территории, расположенной от пр.Молодежный до аэропорта. Инициатор – АО "Международный аэропорт Нижний Новгород".

Встреча состоится 5 декабря в 18:00 по адресу: Автозаводский район, ул. Баженова, 2Б (административное здание № 3).

Экспозиция проекта будет проводиться со дня размещения проекта и информационных материалов на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода до дня проведения собрания участников публичных слушаний или в районной администрации (пр.Ильича, 31) на информационных стендах. Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Добавим, что аэропорт перешел на зимнее расписание в конце октября.