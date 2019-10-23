Последние новости рубрики Общество
28 октября 2019 14:52  [3] Глеб Никитин поручил за сутки восстановить энергоснабжение в регионе, где обесточены 21 тысяча домов
28 октября 2019 13:56  [178] Нижегородский аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание
28 октября 2019 13:55  [136] Аварийные ворота школы №185 в Нижнем Новгороде отремонтировали после обращения в соцсетях
28 октября 2019 13:42  [119] ЭнергосбыТ Плюс напомнил жителям Дзержинска и Кстова о долгах
28 октября 2019 13:28  [132] "Ростелеком" отмечает рост востребованности универсальных услуг связи
28 октября 2019 13:26  [130] Работа нижегородской канатной дороги временно приостановлена из-за сильного ветра
28 октября 2019 13:14  [131] Нижегородский водоканал поделился опытом цифровизации с коллегами из Якутии
28 октября 2019 12:38  [211] "Промсвет" заменит освещение в нижегородском сквере им.Жукова
28 октября 2019 12:21  [260] Единственный в России полицейский-корги становится звездой Инстаграма
28 октября 2019 11:13  [640] Школьник из Дзержинска получил письмо от королевы Великобритании Елизаветы II
Общество

Нижегородский аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание

28 октября 2019 13:56  [178] Общество

Нижегородский международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") перешел на зимнее расписание с 27 октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Стригино, московское направление остается традиционно самым популярным, его будут обсуживать две авиакомпании – "Аэрофлот" и S7. Они планируют делать до 8 вылетов в сутки по маршруту Нижний Новгород–Москва.

Один раз в сутки запланирован рейс в Санкт-Петербург, на этом направлении будет работать авиакомпания "ИрАэро".

Не обойдется зимнее расписание без такого востребованного направления как Сочи. Туда пассажиров будет доставлять авиакомпания "Россия" (рейсы запланированы по субботам). Кроме того, в регулярном расписании нижегородского аэропорта остаются уже привычные рейсы авиакомпании "Азимут" в Ростов-на-Дону, Краснодар и Пермь.

Новыми в расписании станут рейсы авиакомпании "ИрАэро" в Екатеринбург и Самару.

Также все желающие смогут этой зимой посетить Новосибирск и Казань.

Регулярное международное расписание включает рейсы в Анталью. В этом сезоне их будут выполнять сразу четыре авиакомпании (Redwings, Nordwind, PegasFly, Royal Flight). Сохранятся рейсы в Дубай авиакомпаний Azur аir (каждую пятницу) и авиакомпании Royal Flight (плавающий график).

Любители восточных курортов смогут улететь из Стригино в Пхукет, Нячанг рейсами авиакомпании Azur аir и PegasFly. Кроме того, по понедельникам, средам и пятницам нижегородцы смогут воспользоваться рейсами авиакомпании "Белавиа" до Минска.

Кроме того, в расписании стало доступно новое направление в Ереван. По субботам нижегородцев туда будет доставлять авиакомпания PegasFly.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы введены между Нижним Новгородом и Калининградом.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph