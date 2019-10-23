Нижегородский аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание Общество

Нижегородский международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") перешел на зимнее расписание с 27 октября 2019 года.



Как сообщили в пресс-службе Стригино, московское направление остается традиционно самым популярным, его будут обсуживать две авиакомпании – "Аэрофлот" и S7. Они планируют делать до 8 вылетов в сутки по маршруту Нижний Новгород–Москва.

Один раз в сутки запланирован рейс в Санкт-Петербург, на этом направлении будет работать авиакомпания "ИрАэро".

Не обойдется зимнее расписание без такого востребованного направления как Сочи. Туда пассажиров будет доставлять авиакомпания "Россия" (рейсы запланированы по субботам). Кроме того, в регулярном расписании нижегородского аэропорта остаются уже привычные рейсы авиакомпании "Азимут" в Ростов-на-Дону, Краснодар и Пермь.



Новыми в расписании станут рейсы авиакомпании "ИрАэро" в Екатеринбург и Самару.



Также все желающие смогут этой зимой посетить Новосибирск и Казань.



Регулярное международное расписание включает рейсы в Анталью. В этом сезоне их будут выполнять сразу четыре авиакомпании (Redwings, Nordwind, PegasFly, Royal Flight). Сохранятся рейсы в Дубай авиакомпаний Azur аir (каждую пятницу) и авиакомпании Royal Flight (плавающий график).



Любители восточных курортов смогут улететь из Стригино в Пхукет, Нячанг рейсами авиакомпании Azur аir и PegasFly. Кроме того, по понедельникам, средам и пятницам нижегородцы смогут воспользоваться рейсами авиакомпании "Белавиа" до Минска.



Кроме того, в расписании стало доступно новое направление в Ереван. По субботам нижегородцев туда будет доставлять авиакомпания PegasFly.

Ранее сообщалось, что дополнительные рейсы введены между Нижним Новгородом и Калининградом.