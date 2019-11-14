Публичные слушания по проекту строительства спортобъекта около нижегородской больницы им.Семашко пройдут 5 декабря Спорт

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Публичные слушания по проекту строительства спортобъекта около нижегородской больницы им.Семашко пройдут 5 декабря 2019 года. Как сообщается на сайте администрации города, слушания касаются внесения изменений в Правила землепользования и застройки, в части изменения (частично) зоны ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры) на зону ТОсп-с (зона спортивно - рекреационного и развлекательного назначения), зону ТР-2 (зона рекреационно - ландшафтных территорий со средними нагрузками); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками), зоны ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения) на зону ТТ (зона инженерно-транспортной инфраструктуры); (частично) зоны ТР-2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками) на зону ТОсп-с (зона спортивно-рекреационного и развлекательного назначения).

Инициатор – ООО "Нижегородский теннисный тур", территория - по улице Родионова, у дома № 190 (больница им.Семашко).

Слушания пройдут 5 декабря в 18:00 по адресу: улица Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

Экспозиция проекта будет размещена в здании администрации Нижегородского района, изучить материалы можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

Отметим, что более года назад уже проходили слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания улиц: Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе. Инициатор был также ООО "Нижегородский теннисный тур".

Ранее сообщалось, что на этом месте планируется построить спортивно-реабилитационный теннисный центр. Заявка на предоставление в аренду земельного участка компании ООО "Нижегородский теннисный тур" для строительства центра была одобрена на инвестсовете при губернаторе области в 2014 году. Объект планировалось построить в 2016 году.

Ориентировочная площадь формируемого земельного участка 7 тысяч кв.м. В ООО "Нижегородский теннисный тур" сообщали, что если центр построят, то там будут проходить российские и международные соревнования. Акцент будет сделан на спортивную медицину, в здании будут работать врачи, которые смогут оказать помощь в реабилитации спортсменов разных видов спорта, которые получили те или иные травмы.