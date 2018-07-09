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Общество

Слушания по межеванию территории под теннисный клуб пройдут в Нижнем Новгороде 9 августа

12 июля 2018 15:18  [134] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Публичные слушания по межеванию территории под строительство теннисного клуба пройдут в Нижнем Новгороде 9 августа. Об этом сообщается на сайте администрации 5 июля 2018 года.

Согласно информации, слушания по внесению изменений в проект планировки и межевания затронут границы улиц: Родионова, Казанский съезд, Лысогорская, включая полуостров Печерские пески в Нижегородском районе. Инициатор - ООО "Нижегородский теннисный тур".

Публичные слушания состоятся 9 августа в 18:00 по адресу: ул. Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района).

12 июля на запрос корреспондента НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе администрации ответили, что на этом месте планируется построить спортивно-реабилитационный теннисный центр. Заявка на предоставление в аренду земельного участка компании ООО "Нижегородский теннисный тур" для строительства центра была одобрена на инвестсовете при губернаторе области в 2014 году. Объект планировалось построить в 2016 году. Речь идет о территории на ул. Родионова рядом с домом №190. ООО "Нижегородский теннисный тур" обратился в департамент градостроительного развития области за разрешением на подготовку документации по внесению изменений в проект в 2015 году. Документация была рассмотрена и согласована департаментом в декабре 2017 года. В июле 2018 года постановлением главы города назначены публичные слушания.

Ориентировочная площадь формируемого земельного участка семь тысяч кв.м. В ООО "Нижегородский теннисный тур" сообщили, что если центр построят, то там будут проходить российские и международные соревнования. Акцент будет сделан на спортивную медицину, в здании будут работать врачи, которые смогут оказать помощь в реабилитации спортсменов разных видов спорта, которые получили те или иные травмы.

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