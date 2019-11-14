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Происшествия

Дебаркадер затонул на Оке в Нижнем Новгороде

19 ноября 2019 10:47  [91] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дебаркадер затонул на Оке в районе ул. Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение об этом поступило в Центр управления в кризисных ситуациях утром 19 ноября 2019 года.

Как выяснили спасатели, затопило только первый этаж дебаркадера, второй остается на поверхности. Из-за этого произошел разлив топлива. Но, как сообщили в МЧС, угрозы возгорания нет. Дебаркадер не эксплуатировался, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий происшествия.

Напомним, что другой дебаркадер горел на набережной Гребного канала в июле этого года. В результате пожара, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.

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Теги:
МЧС Река
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