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Политика

Кандидатов на пост нижегородского министра спорта начнут выбирать 19 ноября

19 ноября 2019 11:47  [22] Политика

Отбор на пост министра спорта Нижегородской области стартует 19 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Экс-министр ведомства Сергей Панов покинул пост 6 ноября текущего года. До 10 ноября обязанности руководителя министерства исполняла заместитель министра Алина Горшунова. С 11 ноября и.о. министра стал Алексей Москвин.

Глава региона Глеб Никитин подчеркнул важность внимания будущего руководителя министерства как к спорту высших достижений, так и к массовому спорту в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

"Задачи перед министерством я ставлю амбициозные, но уверен, что исполнимые. "Футбольный клуб – Нижний Новгород" в премьер-лиге, вовлечение нашего стадиона в крупные спортивные события – от городского до международного уровня. Форум "Россия – спортивная держава" доказал, что нам это "по плечу". Необходимо создавать все условия для воспитания нижегородских талантливых и успешных спортсменов", - сказал Глеб Никитиню

Отбор кандидатов на вакансии будет, как и ранее, проходить в два этапа: заочный и очный. Заочный этап продлится до 10 декабря 2019 года включительно.

На первом этапе отбора кандидатам необходимо:
зарегистрироваться на портале "Команда Правительства" (авторизация через ГосУслуги);
заполнить биографическую анкету на 100% (заполнить все поля корректно);
пройти тестирование (состоит их трех тестов);
записать и загрузить видео-презентацию на портал.

Если ранее кандидат уже принимал участие в программе, то необходимо на портале "Команда Правительства" в личном кабинете выбрать команду "Отозвать резюме" (редактировать) и отправить заново на желаемую вакансию.

Напомним, что презентация программы "Команда Правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Опыт "Команды Правительства" рекомендован Агентством стратегических инициатив (АСИ) к распространению в другие регионы.

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