Участники фестиваля "Театральное Приволжье" побывали на фестивале "Болдинская осень" Общество

Участники фестиваля "Театральное Приволжье" побывали на фестивале "Болдинская осень". Об этом сообщает региональное министерство культуры.

XXXIII Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного и балетного искусства "Болдинская осень" проходит в Нижнем Новгороде с 15 по 24 ноября 2019 года. Гостями фестиваля стали молодые нижегородские актеры - участники фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье". В Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С.Пушкина ребята встретились с артистами, понаблюдали за их репетициями.

Проект "Театральное Приволжье" проходит в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года театра. Старт проекту в марте 2019 года дали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Во всех субъектах ПФО прошли муниципальные и региональные этапы, где были определены победители в номинациях школьных и студенческих театров.

Муниципальный этап фестиваля в Нижегородской области проходил с 16 апреля по 20 мая 2019 года. На этом этапе проводились отборочные мероприятия среди театральных школьных и студенческих коллективов в районах Нижнего Новгорода и области. Региональными министерствами культуры и образования были отсмотрены 218 театральных коллективов из различных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. После этих просмотров 46 спектаклей 26 школьных и 16 студенческих коллективов были рекомендованы к региональному этапу.

В результате в Нижегородской области в номинации школьных театров (6–17 лет) победителем единогласно была признана молодёжная студия "START UP" (руководитель – Иван Алифанов) Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13", а в номинации студенческих театров (до 30 лет) первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" (руководители – Татьяна Тюрина и Елена Попрыго) Дворца культуры города Заволжье со спектаклем по пьесе Нила Саймона "Дураки". Эти коллективы и представляют нижегородский регион на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".

С 1 по 30 октября 2019 года на всех региональных телеканалах ПФО ("21 кнопка") были организованы ежедневные трансляции спектаклей, ставших победителями региональных отборочных этапов конкурса. Всё это время проводились массовые мероприятия с показом театральных постановок и их видеоверсий на базе социальных, культурных и образовательных учреждений. В просмотре постановок приняли участие и главы всех регионов ПФО.

Итоговое голосование за лучшую постановку окружного фестиваля "Театральное Приволжье" стартует 29 ноября 2019 года в 13.00 (мск), за 24 часа до начала трансляции программы в прямом эфире сети интернет на официальном сайте фестиваля (театральноеприволжье.рф).

Каждому спектаклю присвоен свой порядковый номер (от 1 до 14 — у студенческих, от 15 до 28 - у школьных). Чтобы выбрать понравившийся школьный и студенческий спектакль, необходимо позвонить по бесплатному номеру 8-800-350-35-43.

В результате такого народного голосования 30 ноября 2019 года в 13:00 мск будут подведены итоги и объявлены победители и лауреаты фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов "Театральное Приволжье".