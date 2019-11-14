АСВ по просьбе ЗС НО сохранит льготные ставки заемщикам обанкротившегося КБ "Ассоциация" Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сохранит льготные процентные ставки заемщикам обанкротившегося КБ "Ассоциация" (Нижний Новгород). Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Депутаты ЗС НО обратились к генеральному директору АСВ Юрию Исаеву с просьбой сохранить льготные ставки для предприятий-заемщиков КБ "Ассоциация" в связи с тем, что изменения условий кредитования могли негативно сказаться на бизнесе нижегородских предприятий.

30 октября 2019 года АСВ принято положительное решение по вопросу сохранения условий кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства, задействованных в реализации проектов в приоритетных отраслях в рамках программы минэкономразвития России.

До отзыва лицензии в кредитном портфеле КБ "Ассоциация" находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

"Заемщиками банка являются представители различных отраслей: сельское хозяйство, производство пищевых продуктов, производство машин и оборудования, строительство кораблей, судов и лодок, проектировочные работы, производство автомобилей специального назначения и другие", - пояснил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Олег Лавричев.

"Обращение нашего областного парламента было рассмотрено, и АСВ приняло положительное решение о сохранении льготных процентных ставок. В противном случае это сказалось бы на развитии бизнеса заемщиков, что потребовало бы предоставления мер государственной поддержки предприятиям, в том числе за счет средств регионального бюджета", - добавил он.

Напомним, что Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация" в конце июля 2019 года. Вклады и средства на счетах индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ.