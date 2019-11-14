"Русполимет" и "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" создадут научный центр в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

Металлургический завод "Русполимет" (г. Кулебаки, Нижегородская область) и ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" (государственный научный центр по созданию металлургических технологий и материалов) договорились о создании совместного научно-технического центра по практическому применению в производстве технологий порошковой металлургии. Соглашение о сотрудничестве стороны подписали 12 ноября на выставке "Металл Экспо-2019" в Москве, сообщили в пресс-службе предприятия.



"Мы с "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" на протяжении года обсуждали целый спектр вопросов, по которым необходимо серьёзное сотрудничество и взаимодействие. Эта работа нашла отражение в виде стратегического соглашения, предполагающее создание совместного научно-технического центра по практическому применению в реальном секторе, в первую очередь машиностроении, порошковых материалов и технологий, которые позволяют получать изделия с более высокими качественными параметрами в сравнении с традиционными способами", - рассказал председатель совета директоров ПАО "Русполимет" Виктор Клочай.



Фото: пресс-служба ПАО "Русполимет"

"У нас в институте работает научный центр порошковой металлургии - на базе современных технологий "Русполимета" будем давать предложения по разработке новых технологий, материалов и внедрять их в жизнь. Таким образом высокий уровень специалистов предприятия мы поддержим своим стратегическим научным видением дальнейшего инновационного развития", - отметил генеральный директор ГНЦ ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" Виктор Семёнов.

Напомним, испытания первого в России комплекса по производству металлических порошков прошли в Кулебаках на ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") 13 сентября этого года. Напомним, предприятие запустило производство летом этого года, создано 150 рабочих мест.

На выставке "Русполимет" демонстрировал кольцевые изделия с высокоточной мехобработкой для авиационной, энергетической и нефтегазовой промышленности. "Гранком" представил импортозамещающую продукцию в сфере порошковой металлургии – металлические порошки, гранулы, а также и изделия из них, а "Завод вакуумной металлургии" - возможности по производству титановых сплавов. Впервые в "Металл Экспо" участвует "Выксунский литейный завод", который выпускает отливки из сплавов различных марок.

"В юбилейный год мы показываем значительно больше продукции и услуг, чем ранее. Это результат масштабной программы развития – внедрения нового оборудования и инновационных технологий на предприятиях группы", - отметил Виктор Клочай.