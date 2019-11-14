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Общество

Прокурор внес представление главному врачу медучреждения Дзержинска

19 ноября 2019 14:14  [86] Общество

Прокурор внес представление главврачу медучреждения Дзержинска. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 ноября 2019 года, ранее по обращению местного жителя совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Дзержинску проведена проверка исполнения медицинским учреждением требований федерального законодательств.

Установлено, что 11 транспортных средств эксплуатируются с нарушениями: отсутствие боковой подножки, предусмотренной конструкцией завода изготовителя, ветровые стекла имеют трещину в зоне стеклоочистителя со стороны водителя, не работают отопители, звуковой сигнал, на одном из автомобиле установлены шины с разным рисунком протектора. Мойка автомобилей осуществлялась непосредственно водителями на территории станций, услуги автомойки специализированной организацией не оказывались.

В связи с этим прокурором в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

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