Обыски прошли в кабинете и квартире подозреваемого во взятничестве начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова Происшествия

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Обыски прошли по месту работы, а также в квартире подозреваемого во взятничестве начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области полковника полиции Сергея Бывалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В отношении Сергея Бывалова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере". Следователи полагают, что подозреваемый за материальное вознаграждение оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.

В СК добавили, что взяткой являлась бытовая техника.

По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски, что бы обнаружить предметы, добытые преступным путем.

В ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области, в свою очередь, сообщили, что также организовали собственную служебную проверку данных фактов.

"В случае подтверждения причастности сотрудника ГУ к совершению противоправных действий, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.