Последние новости рубрики Происшествия
19 ноября 2019 15:42  [581] Обыски прошли в кабинете и квартире подозреваемого во взятничестве начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова
19 ноября 2019 10:47  [630] Дебаркадер затонул на Оке в Нижнем Новгороде
18 ноября 2019 17:13  [280] Девушку-подростка ищут в Нижегородской области второй раз за полгода; сейчас уже беременную
18 ноября 2019 15:33  [247] Несовершеннолетнего юношу, размещавшего закладки с наркотиками, будут судить в Нижнем Новгороде
17 ноября 2019 21:22  [639] Очередная девушка-подросток пропала в Нижнем Новгороде (найдена живой)
17 ноября 2019 20:10  [250] Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Сормовском районе молодого мужчины
17 ноября 2019 17:22  [717] Ветеринар в Семеновском районе расстрелял стаю собак, - соцсеть
16 ноября 2019 17:16  [244] Нижегородка перевела мошенникам свыше 140 тыс. рублей под предлогом отмены банковской операции
16 ноября 2019 17:06  [286] Движение в Лысковском районе возобновлено в штатном режиме
16 ноября 2019 16:06  [380] Реверсивное движение введено на трассе М-7 "Волга" из-за аварии в Лысковском районе
Происшествия

Обыски прошли в кабинете и квартире подозреваемого во взятничестве начальника нижегородского УРЛС ГУ МВД Сергея Бывалова

19 ноября 2019 15:42  [580] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Обыски прошли по месту работы, а также в квартире подозреваемого во взятничестве начальника УРЛС ГУ МВД России по Нижегородской области полковника полиции Сергея Бывалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В отношении Сергея Бывалова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере". Следователи полагают, что подозреваемый за материальное вознаграждение оказал содействие начальнику МО МВД России "Ковернинский" полковнику полиции Владимиру Григорьевичу Голованову в получении специального звания "полковник полиции" на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой последним должности.
В СК добавили, что взяткой являлась бытовая техника.
По месту работы, а также в квартире подозреваемого проведены обыски, что бы обнаружить предметы, добытые преступным путем.
В ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области, в свою очередь, сообщили, что также организовали собственную служебную проверку данных фактов.

"В случае подтверждения причастности сотрудника ГУ к совершению противоправных действий, он будет уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - сообщили в ведомстве.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph