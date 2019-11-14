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Политика

"Вместе со значительным объемом средств неизбежно должна следовать ответственность", - Александр Щелоков

19 ноября 2019 15:52  [64] Политика

Фото: Единая Россия

"Вместе с тем значительным объёмом средств, который предусмотрен национальными проектами и который сегодня привлекается правительством Нижегородской области, неизбежно должна следовать ответственность", - заявил глава Арзамаса, член президиума регионального политического совета партии "Единая Россия" Александр Щелоков.

Напомним, Глеб Никитин обещал принять жесткие меры за неудовлетворительное исполнение нацпроектов.

"Губернатор справедливо требует от всех — будь то рядовой исполнитель, министр или глава муниципалитета — жёсткой дисциплины по исполнению конкретных хозяйственных задач. По многим позициям уходит в прошлое ответ, что "денег нет". Напряженность по ряду программ спадает и даже делается задел на будущее. В Арзамасе это, например, реконструкция очистных сооружений. Область должна показывать, что она умеет работать с федеральными деньгами, в противном случае доверия к нам не будет. Отсюда и понятный бескомпромиссный подход и к качеству работ, и к кассовому исполнению бюджета проектов", - заметил Александр Щелоков.

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