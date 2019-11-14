Сотрудники соцзащиты посетили более 160 тысяч жителей отдаленных сел и деревень Нижегородской области Общество

Сотрудники соцзащиты посетили более 160 тысяч жителей отдаленных сел и деревень Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве социальной политики региона.

Мобильные бригады доставили "Поездами здоровья" более 3 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов в центральные районные больницы, плюс 7 тысяч человек для прохождения диспансеризации.

Напомним, центры социального обслуживания Арзамасского, Большеболдинского, Вадского, Варнавинского, Вачского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Сеченовского, Спасского районов ранее получили 10 микроавтобусов для подвоза людей.

Глава региона Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что развитие медицины первичного звена, в том числе и мобильной, - важная часть национального проекта "Здравоохранение", так как позволяет сделать качественные медицинские услуги максимально доступными жителям отдаленных территорий.

Подворные обходы жителей проводят сотрудники центров социальной защиты населения, чтобы выявить необходимость организовать подвоз маломобильных граждан и нижегородцев старше 70 лет, а также одиноко проживающих инвалидов 1 и 2 группы в медучреждения региона.

Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, сообщили в пресс-службе правительства области.

Информация о 590 гражданах, находящихся в критическом состоянии и отказавшихся от предоставления социального обслуживания на дому, передана в центральные районные больницы. Состояние таких нижегородцев взято на контроль.

Отметим, реализация комплекса мер по снижению смертности, повышению продолжительности жизни жителей региона - одно из основных направлений региональной Стратегии развития Нижегородской области.