Одиннадцать из 120 договоров по РЗТ исполнено за 12 лет в Нижнем Новгороде

Одиннадцать из 120 договоров по развитию застроенных территорий исполнено за 12 лет в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта городской администрации Дмитрий Горбунов на заседании комиссии по развитию города, строительству и архитектуре 19 ноября 2019 года.
"По итогам работы администрации Нижнего Новгорода за 2007-2019 годы по развитию застроенных территорий заключено 120 договоров, 5 – совместно с правительством Нижегородской области. Из них на текущий день 26 договоров по разным причинам расторгнуты, 11 - полностью исполнены", - сказал он.
В ходе заседания стало известно, что за этот период в рамках договоров по РЗТ в Нижнем Новгороде был построен 31 жилой дом общей площадью 216,8 тысяч кв.м., в том числе в 2019 году - 4 дома площадью 42,3 тысячи кв.м. Таким образом по ранее заключенным договорам в бюджет города поступило 1,7 млрд рублей, в 2019 году – 150,3 млн рублей.
Также Дмитрий Горбунов представил статистику по проделанной в 2019 году застройщиками работе:
- выполнена градостроительная документация по 11 территориям;
- переданы 32 квартиры в муниципальную собственность для расселения нанимателей с территории, в отношении которой реализуется договор о развитии;
- снесено 18 домов, из них 13 аварийных, 5 – ветхих;
- оформлены земельные отношения на 9 земельных участков;
- получены разрешения на строительство 7 объектов общей площадью 79,5 тысяч кв.м.;
- ведется строительство 12 объектов общей площадью 139,6 тысяч кв.м.
"Из этого доклада понятно, что в этом году мы идем по динамике. В предыдущие годы цифры были намного ниже. Видно, что программа действует. Ясно, что есть еще над чем поработать, но самое главное движение началось", - отметил председатель профильной комиссии Андрей Дранишников.
И.о. главы департамента добавил, что для решения вопроса, создана рабочая группа при совете по инвестиционной политике при главе города. В ее состав входят руководители структурных подразделений администрации города и правительства Нижегородской области. Депутаты Гордумы также изъявили желание войти в состав этой группы.
Напомним, что в 2018 году агентство сообщало, что только 8% договоров о развитии застроенных территорий исполнены в Нижнем Новгороде.
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