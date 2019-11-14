Депутаты комитета ЗС НО обсудили присоединение Новинок к Нижнему Новгороду Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 19 ноября рассмотрели проект закона о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

С такой инициативой выступил глава города Владимир Панов. В обсуждении приняли участие депутаты регионального парламента, администрации города Нижнего Новгорода, представители правительства области, администрации Богородского района, Новинковского сельсовета. В ходе заседания комитета высказывались различные мнения и предложения. Депутатов интересовали темы, связанные с тарифами на коммунальные услуги, транспортным обслуживанием, развитием здравоохранения, образования.

Члены комитета предложили администрации Нижнего Новгорода разработать "дорожную карту" для жителей Новинок для обеспечения решения этих вопросов.

"При обсуждении таких вопросов важнейшую роль играет общение с жителями. Людям нужно четко и доступно объяснить, какие дополнительные возможности дает объединение населенных пунктов. Мы прекрасно понимаем, что подобные законопроекты должны быть максимально проработаны", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Дмитрий Малухин.

Обсуждение законопроекта в региональном парламенте продолжится.