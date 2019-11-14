Нижегородским предпринимателям рассказали, как можно ускорить оформление строительных документов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородские предприниматели в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора региона Сергеем Морозовым 19 ноября обсудили эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и другой документации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Подобные встречи в формате "вопрос-ответ" с бизнес-сообществом поручил проводить глава региона Глеб Никитин.

Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности – одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития Нижегородской области. Для достижения этих целей регулярно проводятся круглые столы с представителями строительного бизнеса. Там застройщики и органы власти вместе обсуждают, как можно убрать тот или иной административный барьер и ускорить прохождение документов. Например, сроки выдачи застройщикам документации по планировке земельных участков уже сокращены в среднем до 15,5 дней при нормативном показателе 20 дней.

Кроме того, с 1 октября в регионе начала в тестовом режиме работать система предоставления госуслуги по оформлению строительной документации в электронном виде. Однако такой формат не позволяет застройщикам в рабочем порядке устранять нарушения в оформленных документах. Поэтому сегодня каждый застройщик имеет возможность сам выбирать формат документооборота, который ему наиболее удобен.

"Диалог – это первичная задача, которую мы преследуем, организуя такие встречи. Вопросы, которые поднимают застройщики, не позволяют бизнесу эффективно реализовывать проекты, а это в свою очередь влияет на инвестиционный климат в регионе", - сказал по итогам встречи Сергей Морозов.

Застройщики также отметили, что взаимодействие между инвестором и органами госвласти в Нижегородской области переходит на новый уровень в цифровой формат. В том числе, в регионе разрабатываются регламенты, следуя которым инвестор может быстро и без препятствий оформить строительную документацию.

В пресс-службе напомнили, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области, в частности, созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.