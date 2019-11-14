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Общество

"Горячая линия" по оформлению карты на бесплатное питание детей пройдет в Нижнем Новгороде 27 ноября

20 ноября 2019 09:16  [121] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"Горячая линия" по оформлению карты на получение бесплатного питания для детей до двух лет пройдет в Нижнем Новгороде 27 ноября 2019 года.

В этот день, с 9:00 до 16:00 департаментом по социальной политике администрации города будет организована "горячая телефонная линия" по номеру: 434-75-37.

Напомним, новая автоматизированная линия по расфасовке детского творога начала работать в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения (МБУЗ) "Молочная кухня". Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что учреждение ежедневно обеспечивает натуральной кисломолочной продукцией свыше 7,5 тысяч детей, бесплатно на льготных условиях, а также около 9 тысяч детей - за личные средства родителей.

"Спрос на натуральную продукцию "Молочной кухни" растет как со стороны детских садов, так и со стороны школ. Родители заинтересованы в том, чтобы их дети питались натуральной и качественной продукцией. Благодаря автоматизированной линии уже удалось выйти на большие объемы производства, но и этого не хватает. Мы продолжаем работать над увеличением мощности нашей ”Молочной кухни”", - подчеркнул Владимир Панов.

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