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Культура и отдых

"Черная Пятница" стартует в нижегородском ТЦ "Мебельный Базар" 29 ноября

20 ноября 2019 10:37  [26] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ТЦ "Мебельный Базар"

"Черная Пятница" стартует в нижегородском ТЦ "Мебельный Базар" 29 ноября. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью торгового центра.

Глобальная распродажа этого года пройдет в ТЦ с 29 ноября по 1 декабря.

Можно будет приобрести мебель от ведущих производителей России и зарубежья со скидкой до 90%. В акции участвуют все салоны торгового центра.

Подробности проведения акции и условия можно узнать в ТЦ "Мебельный Базар" по телефону +7 (831) 233-21-96 или у администраторов торгового зала торгового центра по адресу: ул. Гордеевская, 7.

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