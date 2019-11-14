Противотанковые снаряды обнаружены около Дзержинска Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Противотанковые снаряды обнаружены около Дзержинска. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, накануне, 19 ноября 2019 года, от оперативного дежурного ЦУКС поступила информация о том, что при проведении земляных работ на Заревской объездной дороге обнаружены 40 предметов похожих на снаряды.

На место происшествия выезжали службы экстренного реагирования. Территорию оцепили. Эвакуация не проводилась. Сотрудниками инженерно-технического отдела "Отряд мобильный особого назначения" Нацгвардии предметы идентифицированы как противотанковые снаряды (125 мм) без взрывателей.

Угрозы они не представляют, решается вопрос о дальнейшей утилизации.