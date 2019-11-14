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Общество

Воркаут - это почти единственная возможность привлечь жителей села к систематическим занятиям спортом, - Александр Тимофеев

20 ноября 2019 12:32  [86] Общество
Александр Тимофеев

Александр Тимофеев

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Тимофеев прокомментировал открытие в городах и районах области воркаут-площадок.

"Сегодня воркаут-площадки пользуются большой популярностью. Люди проявляют неподдельный интерес к физическим занятиям на свежем воздухе. Для нас важно поддерживать и развивать воркаут-направление. Ведь, в конечном счете, такая вовлеченность граждан в спорт напрямую влияет на здоровье людей", - сказал Александр Тимофеев.

Он напомнил, что в советское время практически в каждом дворе стояла спортивная площадка, оборудованная шведской стенкой, брусьями, турником. Кроме того, были "хоккейные коробки", которые летом превращались в футбольные поля. В целом, спорт был неотъемлемой частью сознания советского гражданина.

"Здорово, что сегодня уже открытие современных воркаут-площадок становится хорошей традицией в регионе. Знаю, что в 2019 году в области были введены в эксплуатацию площадки в Ленинском, Канавинском, Советском, Нижегородском, Сормовском районах Нижнего Новгорода, Вознесенском, Ардатовском и Спасском районах, а также в городах Дзержинск, Павлово, Ветлуга и Саров", - напомнил парламентарий.

"Планируется, что до конца года будут открыты площадки в Выксе, Семенове, Воскресенском и Варнавинском районах. При этом хочу отметить, что, на мой взгляд, они наиболее востребованы именно в районах области. Ведь Нижний Новгород - это центр, и здесь у людей больше возможностей приобщиться к спорту. А вот для сел или деревень - это чуть ли не единственная возможность привлечь граждан к систематическим занятиям физкультурой", - пояснил депутат.

"Несмотря на то, что воркаут - новое спортивное движение, оно постепенно приобретает широкую популярность. Я считаю, что это отличное времяпрепровождения с пользой для здоровья. С одной стороны, занятия на воркаут-площадках доступны каждому. С другой стороны, это весело: есть огромное количество упражнений, которые можно выполнять в компании друзей. В целом же - это хороший способ провести время на свежем воздухе и насытить организм кислородом", - заключил Александр Тимофеев.

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