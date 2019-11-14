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Политика

Итоги дискуссии ФоРГО: партийно-политическую систему России ждет обновление

20 ноября 2019 12:58  [74] Политика

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества

Дискуссия Эксперт-клуба, организованная 19 ноября 2019 года Нижегородским филиалом Фонда развития гражданского общества, собрала представителей политических партий, известных нижегородских политологов и социологов. Для обсуждения была предложена тема "Партийно-политическая система России: вызовы и прогнозы трансформации". Взгляды политиков и экспертов на состояние и перспективы партийного настоящего и будущего, разошлись.

Эксперты были более критичны в своих оценках и высказываниях. Так, например, профессор Андрей Дахин заявил, что миссия российских партий сегодня неясна и тревожным индикатором этого является низкая явка на выборах.

Социолог Александр Прудник обратил внимание на разность мотиваций общества и партий. По его мнению, эффективность российской партийно-политической системы сегодня очень низка.

К его мнению присоединился директор "Института проблем социального управления" Максим Лубяной. Опираясь на результаты социологических исследований, он также констатировал факт снижения доверия к партиям и политическим институтам.

Профессор Сергей Кочеров и директор ИА "Нижний Сейчас" Сергей Раков, сосредоточили свое внимание на идеологии партий. По их оценке проблемы российских партий в том, что у них нет новых идей, нет новых лидеров. Сергей Кочеров считает, что "общество не видит особого смысла в существовании таких партий".

В ходе дискуссии практически все эксперты скептически отнеслись к идее перехода России к двухпартийной системе, но согласились с тем, что частично решить проблему кризиса доверия мог бы закон разрешающий партийные блоки.

Несогласие с мнением экспертов выразил представитель партии "Единая Россия Дмитрий Кабайло, на его взгляд кризиса электорального доверия нет и об этом свидетельствуют результаты выборов. Вместе с тем, партия власти готова принять все вызовы избирательного цикла 2021-24 годов и серьезно работает над совершенствованием системы обратной связи с избирателями, сообщил он.

Возразил экспертам и представитель партии "Справедливая Россия" Евгений Сабашников. Он выразил уверенность в том, что идея социальной справедливости жива и ее носителем сегодня является партия, которую он представляет. При этом он согласился с тем, что партии в России слабы, но вину за это возложил на действующую власть.

Лидер нижегородских коммунистов Владислав Егоров лишь отчасти согласился с критической оценкой экспертов, сообщив, что полноценной партийно-политической системы в стране нет. Но на вопрос о том, существуют ли у КПРФ внутрипартийные проблемы, ответил кратко: "да, но они незначительны и мы над ними работаем".

В отличие от представителя КПРФ, координатор РО ЛДПР Алексей Круглов, заявил, что внутрипартийных проблем у его партии нет и в ближайшем будущем не предвидится.

По мнению лидера РО "Партии Роста" Павла Солодкого проблемы у партий возникают потому, что в стране центр принятия политических решений в стране один и там "не всегда слышат запрос снизу".

Подводя итоги круглого стола, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов заметил, что прошедшая дискуссия наглядно демонстрирует, необходимость обновления партийно-политической системы страны. Если этого не произойдет, то действующие партии окажутся на периферии реальных политических процессов и общество будет вынуждено искать другие, не партийные инструменты реализации своих интересов.

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