Запахами апельсинов, мяты и кофе будут привлекать читателей библиотеки Автозаводского района Общество

Фото: с сайта новаябиблиотека.рф

Запахами апельсинов, мяты и кофе будут привлекать читателей библиотеки Автозаводского района. Цель акции "Неделя качества" – повысить уровень обслуживания населения, а также провести мероприятия, призванные увеличить лояльность читателей к библиотекам. Например, в эти дни любой задолжник может вернуть книги без объяснений.

Акция пройдет с 25 ноября по 1 декабря 2019 года.

Читатели, ответившие на вопросы анкеты о качестве работы библиотек, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее. Призы – книги, фирменная продукция, купоны (скидка) на сервисные платные услуги библиотеки. Анкеты будут находиться во всех библиотеках системы на абонементах для взрослых читателей.

Также в эти дни в библиотеках пройдут акции: "Книги вслепую", "Кот в мешке" "Аромамаркетинг", "Книги на вес", "Образовательное чтение".

"Кота в мешке" можно будет получить в библиотеке им. Ю.А. Адрианова (ул. Дьяконова,25) и в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (пр. Бусыгина, 45 А). Роль кота исполнят книги, обложки которых будут скрыты под слоем плотной бумаги. Берущий книги не будет знать, какое издание взял, пока дома не раскроет упаковку.

Библиотекари также планируют провести акцию по взвешиванию книг, взятых читателями на дом. 26 ноября акция пройдет в библиотеке им. Ю.А. Адрианова (ул. Дьяконова,25), в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова (пр. Бусыгина, 45 А), в библиотеке им. А.С. Макаренко (ул. Мончегорская, 11 А, корп. 3), а 27 ноября - в библиотеке им. А.Н. Радищева (пос. Мостоотряд, 30).

Как отмечают в Централизованной библиотечной системе Автозаводского района, одно дело, когда берешь три книги, а другое – когда несешь из библиотеки пять килограммов качественной литературы.

27 ноября с 10.00 до 16.00 состоится "горячая линия". На предложения, вопросы по качеству работы библиотек будут отвечать руководители библиотечной системы Автозаводского района. Телефон горячей линии: 255-75-90.

Как отмечают организаторы, наиболее прогрессивное направление по привлечению читателей в современных библиотеках - это аромамаркетинг. Ведь обоняние - второй анализатор по важности после зрения. Например, в некоторых детских библиотеках мира (а теперь уже и в России) используют запахи шоколада, печенья, кофе с молоком. Благодаря им читатель подольше задерживается в помещении.

Запахи кока-колы и попкорна нравятся студентам. При умственном перенапряжении специалисты советуют применять ароматы базилика, можжевельника и эвкалипта, а сандал и лаванда способны в два раза снизить вероятность ошибки при работе на компьютере.

Например, в библиотеке им. А.С. Макаренко 26 ноября проверят, работает ли этот способ в их учреждении. В этот день там будет комфортно всем, любящим ароматы свежих апельсинов, мяты и кофе.

1 декабря 2019 года в течение всего дня в библиотеке им. А.Н. Радищева (пос. Мостоотряд, 30) пройдет акция "Образовательное чтение". Сотрудники заранее сформируют для читателей библиотечные пакеты из нескольких книг на разные темы (история, медицина и здоровье, духовно-нравственная литература).